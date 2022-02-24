Зеленский: не знаю, как долго продержится Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что «не знает, как долго продержится его страна». Об этом сообщает ТАСС.

Нехаммер заявил, что провел телефонную беседу с украинским лидером, — в ней Зеленский поделился происходящим на Украине.

«Очевидно, что нам как нейтральной стране не безразличны нарушения международного права, мы помогаем, где можем», — заявил канцлер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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