Украина обратилась в ЕС за экстренной гуманитарной помощью

Украина обратилась в ЕС с запросом на экстренную помощь, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в Twitter.

«Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Я призываю всех членов Евросоюза и все участвующие государства немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», — заявил Ленарчич.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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