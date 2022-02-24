ФСБ: на территорию России перешли 42 украинских пограничника

На территорию Российской Федерации в Брянской области и Крыму перешли 42 украинских пограничников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства..

По данным ФСБ, в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Еще 16 украинских пограничников прибыли в крымский пункт пропуска Джанкой.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники начали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе.

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