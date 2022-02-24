Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинским военным позволят безопасно выйти из районов проведения операции 16:38
Солист ABBA Бьорн Ульвеус разводится с супругой после 41 года брака 16:37
Чехия приостанавливает выдачу виз россиянам 16:36
Ракицкий: я — украинец! Украине — мир! Стоп войне! 16:31
В МИД России прокомментировали сообщения о «начале войны»... 16:31
Российские ученые нашли в геноме монгольских коз следы неизвестной популяции 16:31
Макрон рассказал, какие сферы затронут новые антироссийские санкции 16:29
СК напомнил об ответственности за участие в незаконных митингах 16:28
Чехия отзывает послов из России и Белоруссии и закрывает консульства 16:28
Глава ЛНР Пасечник рассказал о сдающих оружие украинских военных 16:26

Эрдоган выразил поддержку Украине

Эрдоган: Турция поддерживает Украину в «защите территориальной целостности»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает борьбу Украины «по защите территориальной целостности». Выступление турецкого лидера на приеме делегации Международного союза демократов транслируется на его странице в Twitter.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности, о чем он сообщил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля.

«Мы искренне сожалеем о том, что Россия и Украина, которых мы считаем дружественными странами и с которыми у нас тесные политические, экономические и социальные отношения, столкнулись таким образом», — заявил Эрдоган.

Он призвал Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, однако отметил, что считает неприемлемым действия России по отношению к Украине. Эрдоган также назвал противоречащим международному праву решение РФ по спецоперации в Донбассе.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, этот шаг России противоречит Минским соглашениям. При этом он заявил, что Турция не станет отказываться от отношений с Россией или Украиной из-за конфликта между этими странами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть