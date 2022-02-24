Bloomberg: виртуальный саммит НАТО по Украине пройдет 25 февраля

Лидеры НАТО проведут 25 февраля виртуальный саммит, на котором обсудят военную спецоперацию России на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее НАТО провело заседание постоянных представителей стран альянса в Брюсселе. По итогам встречи было опубликовано заявление, в котором говорится, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия. Также в НАТО сообщили, что развернут дополнительные силы в восточной части альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.