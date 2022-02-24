В Кремле негативно оценили призыв премьер-министра Нидерландов ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента РФ Владимира Путина.

Он ответил, что Москва относится к этому предложению негативно. Также Песков призвал не спешить с оценкой событий.

«Давайте анализировать события и просчитывать шаги по мере поступления проблем», — подчеркнул представитель Кремля.

Рютте, предложив ввести санкции, заявил, что они будут «нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию».

«Нам придется сильно ударить по нему», — сказал Рютте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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