Шольц анонсировал новые санкции против России «уже сегодня»

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал в специальном заявлении по событиям на Украине, что Евросоюз примет новые санкции в отношении РФ, сообщает РИА «Новости».

«Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — объявил Шольц.

По его мнению, как цитирует ТАСС, своими действиями на Украине Москва «поставила под сомнение миропорядок на континенте», и «этому всему нет оправдания».

«В качестве следующего шага мы в тесной координации с международными партнерами в НАТО и в Евросоюзе уже сегодня примем новые санкции. Хорошо, что мы так обстоятельно подготовились. Цель санкций четко дать понять российскому руководству: за эту агрессию вы заплатите горькую цену. Это покажет, что [президент России Владимир] Путин своей войной совершил тяжелую ошибку», — заявил руководитель кабмина ФРГ.

По его словам, правительство страны провело обсуждения ситуации на востоке Европы и дальнейшие шаги Берлина. Шольц призвал Путина «остановить военные действия и полностью вывести войска с Украины».

«Вместе с французским президентом я выступаю за то, чтобы главы стран НАТО в скором времени встретились лично», — объявил он.

Канцлер призвал граждан Германии покинуть Украину «ради их безопасности».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.