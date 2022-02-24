Джонсон призвал к экстренному саммиту НАТО из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что обратился к руководителям стран НАТО с призывом провести срочную встречу из-за ситуации на Украине.

«Это — катастрофа для нашего континента. Я выступлю с обращением к нации сегодняшним утром по поводу российского вторжения на Украину. Я также проведу разговор с лидерами [стран] Группы семи (G7) и призываю провести срочную встречу лидеров [стран] НАТО как можно быстрее», — заявил глава британского кабмина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.