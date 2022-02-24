Вице-премьер Молдавии объявил о закрытии воздушного пространства страны

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну написал в Telegram, что будет закрыто воздушное пространство над территорией страны.

«Принимая во внимание ситуацию в регионе, ВСБ (Высший совет безопасности Молдавии) рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12.00 (13.00 мск). Все рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты», — отметил Спыну.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.