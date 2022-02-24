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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Мэр Херсона призвал жителей города не паниковать

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Колыхаев Игорь/Facebook

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал горожан не создавать пробки на трассе Херсон-Николаев. Обращение градоначальника было опубликовано в его социальных сетях.

«Самая большая проблема, которая может быть сейчас в Херсоне, – это паника, которая есть в городе. Не создавайте пробки на трассе Херсон-Николаев», — заявил Колыхаев, добавив, что городские службы работают в штатном режиме.

«Вода, газ, отопление, медицина, транспорт – всё работает в штатном режиме», — сказал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков ранее заявил, что на данный момент обстрелов территории Крыма не зафиксировано.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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