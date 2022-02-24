Мэр Херсона призвал жителей города не паниковать

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал горожан не создавать пробки на трассе Херсон-Николаев. Обращение градоначальника было опубликовано в его социальных сетях.

«Самая большая проблема, которая может быть сейчас в Херсоне, – это паника, которая есть в городе. Не создавайте пробки на трассе Херсон-Николаев», — заявил Колыхаев, добавив, что городские службы работают в штатном режиме.

«Вода, газ, отопление, медицина, транспорт – всё работает в штатном режиме», — сказал он.

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