Премьер Британии созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra

Британский премьер-министр Борис Джонсон созывает заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra из-за обострения ситуации на Украине, сообщает «Би-би-си».

По информации телекомпании, встреча членов правительства и военного командования Великобритании начнется в 07.30 по местному времени (10.30 мск).

Ранее Джонсон написал в Twitter, что осуждает президента России Владимира Путина за то, что тот выбрал «путь кровопролития и разрушения», а также заявил, что Великобритания и ее союзники ответят «решительно».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.