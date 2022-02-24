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Против России пообещали принять новые санкции

Евросоюз планирует оперативно принять новые жесткие санкции против России

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз намерен в оперативном режиме принять новые жесткие санкции против России. Об этом сообщается в заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала, что организация осуждает действия РФ.

«Мы осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Она должна вывести свои войска и полностью уважать территориальную целостность Украины», — уточняется в ее публикации.

По ее словам, ЕС поддерживает Украину.

В свою очередь в Еврокомиссии также обратили внимание, что «Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».

«Мы призываем Россию немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска из Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такому применению силы и принуждения нет места в XXI веке», — подчеркнули в пресс-службе Еврокомиссии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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