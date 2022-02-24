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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Путин назвал действия РФ самозащитой

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

В своей речи президент Владимир Путин обратился не только к россиянам, но и к украинцам — он заявил, что действия РФ являются самозащитой. Трансляция обращения велась на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, то в 2014 году крымчане сделали свой выбор, и власти РФ его поддержали.

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», — сказал российский лидер.

Он призвал понять позицию российской стороны и «перевернуть трагическую страницу». Для этого, по его словам, необходимо прежде всего взаимодействие для выстраивания самостоятельных отношений.

Ранее Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Военная операция в Донбассе
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