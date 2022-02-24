Зеленский: Украина не представляет и не будет представлять угрозу для России

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к россиянам заявил, что Украина не представляет и не будет представлять угрозу для России.

«Мы точно знаем – нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни – мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозу для России.

«Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности, безопасности Украины. От вас, от России, от других гарантов Будапештского меморандума», — отметил Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, что поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение о предоставлении средств для обороны страны и обратился к Франции за финансовой поддержкой.