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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Белый дом не рассматривает возможность проведения встречи Путина и Байдена на данном этапе

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что Вашингтон в настоящее время не рассматривает возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Очевидно, что сейчас ситуация другая и проведение этих дипломатических контактов не кажется подходящим или верным шагом », — сказала она.

По словам Псаки, американская сторона готова рассчитывать на диалог, если Россия «выберет путь деэскалации».

Ранее в Белом доме пригрозили ужесточить антироссийские санкции «в любой момент».

21 февраля Reuters сообщил, что Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с Путиным.

В этот же день Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. США в ответ пообещали ввести санкции против Донбасса.

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