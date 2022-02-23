Пушилин призвал ВС Украины покинуть территорию ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию Донецкой Народной Республики и вывезти свое оружие. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР стало следствием невыполнения Киевом Минских соглашений.

Постпред отметил, что этот шаг стал прямым следствием многолетнего саботажа Украиной своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета Безопасности 2202 о Минских соглашениях.

По его словам, никаких перспектив выполнения Киевом Минских соглашений нет, а украинские власти открыто заявляли о том, что не собираются выполнять положения этого документа.