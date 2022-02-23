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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина попросит Турцию закрыть России выход из Черного моря в случае войны

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Yoruk Isik/Reuters

Украинский посол в Анкаре Василий Бондар заявил в разговоре с Reuters, что в случае агрессии со стороны России Украина попросит Турцию закрыть для российских судов проливы Босфор и Дарданеллы.

«Мы считаем, что в случае широкомасштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины – когда война станет не только де-факто, но и де-юре – мы будем просить правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора», – сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что выступает против признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что конфликт должен быть разрешен на основании Минских соглашений.

До этого Эрдоган заявил, что Турция не станет отказываться от отношений с Россией или Украиной из-за конфликта между этими странами.

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