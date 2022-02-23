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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Москалькова назвала вооруженный конфликт в Донбассе геноцидом

Омбудсмен Москалькова: действия Киева в Донбассе отвечают всем признакам геноцида

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире телеканала «Россия-24», что действия Украины на востоке страны имеют все признаки геноцида. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо признать, что та ситуация, которая сегодня сложилась [в Донбассе], она отвечает всем тем признакам геноцида, которые сегодня закреплены и в международных документах, и в национальном законодательстве», — сказала она.

Омбудсмен отметила, что жители неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей с 2014 года по 2016-й не получали пенсии и пособия, «а как может человек существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум». По ее словам, бежавшие из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик люди подвергались преследованиям со стороны украинских властей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не рассматривает происходящее в Донецкой и Луганской республиках как геноцид.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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