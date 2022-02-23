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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Кабмин Франции: проведение саммита Путина и Байдена в нынешней ситуации невозможно

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена мог состояться при выполнении нескольких условий, однако в нынешней ситуации это невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для проведения этого саммита было несколько условий. Первое из них — что он будет хорошо подготовлен заранее. Второе — что вторжения России на Украину не будет. Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя», — сказал Атталь на брифинге.

Встречу Байдена и Путина предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон, обе стороны согласились. При этом отмечалось, что саммит может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался встречаться 24 февраля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии, поэтому смысла во встрече американская сторона не видит.

Встречу Лаврова и Блинкена предлагал ранее Вашингтон, она могла пройти в швейцарской Женеве.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

Впоследствии ряд западных стран объявил о введении санкций в адрес России.

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