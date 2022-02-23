Италия исключила возможность любых двусторонних контактов с Россией

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна продолжает работать над будущими шагами в пользу дипломатического решения ситуации вокруг Украины, однако не читает возможным вступать в двусторонние контакты с Россией на данном этапе. Об этом сообщает ТАСС.

«Только сегодня с премьер-министром Марио Драги мы обсуждали будущие шаги в пользу дипломатического решения. Мы максимально задействованы в многоканальном диалоге», — сказал он.

Ди Майо уточнил, что двусторонние контакты с руководством России станут возможными только после того, как от Москвы начнут поступать сигналы снижения напряжения.

Ранее депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых является следствием игнорирования западных стран к требованиям населения Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира на их территории.