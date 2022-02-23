В Китае оценили идею ввести санкции против России из-за Украины

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай выступает против любых односторонних санкций, передает ТАСС.

«Вы спрашиваете, будет ли Китай также вводить санкции в отношении России? Вам, очевидно, не хватает базового понимания политики правительства КНР», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя министерства, Пекин считает, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы.

«Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что китайская сторона выражает обеспокоенность в связи с развитием ситуации на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада.