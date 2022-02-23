Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Ранее президент поздравил россиян с праздником. В ходе обращения он подчеркнул, что Вооруженные силы России служат гарантией национальной безопасности, поступательного развития России и спокойной жизни граждан. Важнейшей задачей для государства он назвал обеспечение обороноспособности страны.

О том, как в России стали отмечать 23 февраля — в материале «Газеты.Ru».