Лавров заявил, что генсек ООН подвержен влиянию Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен влиянию Запада. Об этом он сказал на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, передает ТАСС.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — сообщил Лавров.

Он добавил, что Россия довела довела до Гутерриша свою оценку по ситуации вокруг Украины.

Ранее генсек ООН назвал решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и «смертельным ударом» по минским соглашениям.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.