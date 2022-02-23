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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Кубе сочли требования России по безопасности обоснованными

МИД Кубы: США манипулируют международным сообществом в отношении опасности для Украины

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Andrew Harnik/AP

Кубинские власти заявили в публикации МИД страны, что у России есть обоснованные требования в вопросах безопасности, а правительство США «манипулирует международным сообществом», сообщает ТАСС.

На Кубе считают, что США угрожают национальной безопасности России, вредят миру как в регионе, так и в мире.

«Власти США уже несколько недель угрожают России и манипулируют международным сообществом в отношении опасности «неизбежного массированного вторжения» в Украину. Они поставляли оружие и военную технику (Украине), направили войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции и <…> развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию», — заявили в руководстве Кубы.

В публикации они призвали США и НАТО «серьезно и реалистично» воспринять «вполне обоснованные» требования по гарантиям безопасности РФ, поскольку та обладает правом на самооборону.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

Впоследствии ряд западных стран объявил о введении санкций в адрес России.

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