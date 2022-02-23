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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство России в Лондоне отреагировало на санкции

В посольстве России в Лондоне указали на нелегитимность британских санкций

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Alastair Grant/AP

Посольство России в Лондоне назвало британские санкции, введенные в отношении России после признания ею Донецкой и Луганской народных республик, нелегитимными с точки зрения международного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В посольстве отметили, что на протяжении нескольких месяцев в британских СМИ царила антироссийская истерия, формирующая в глазах британской и мировой общественности образ России как страны-агрессора, при этом британское правительство и СМИ совершенно не интересовались тем, что жители ДНР и ЛНР много лет живут под обстрелами, в условиях полной транспортной и экономической блокады,
получают ранения и гибнут.

В связи с признанием Россией ДНР и ЛНР британский МИД заявил решительный протест, однако решение российских властей было продиктовано стремлением защитить мирное население от реальной угрозы, исходящей от нынешнего украинского режима, ведь не оставляет попыток силой решить «проблему Донбасса».

Как уточнили в посольстве, Лондон не заинтересован в урегулировании кризиса на Украине и «больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряженности», а потому британские санкции против России были бы введены «в любом случае».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. После этого США, Канада и Великобритания объявили о санкциях против РФ.

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