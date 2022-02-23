В Совфеде пригрозили США «не обязательно симметричным» ответом на санкции против России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия может принять ответные — адекватные, но не обязательно симметричные — меры на санкции США, сообщает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена, который сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

«Мы свой потенциал еще не включили всерьез», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что антироссийские ограничения бьют по американской экономике, а угрозы санкциями по поводу суверенного долга РФ несущественны. Заявления же самого Байдена рассчитаны на американских и европейских слушателей и производят «жалкое впечатление».

«Если это лидер западного мира, мне жаль западный мир. Стоит пожилой человек, читает то, что написано на суфлере», - сказал Климов.

Объявления о санкциях против России последовали за решением президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. 21 февраля он подписал соответствующие указы. О введении санкций против России, ДНР и ЛНР также сообщили США, Канада и Великобритания. В Евросоюзе также поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.