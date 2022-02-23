Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Латвии нашли способ сократить зависимость от российского газа 05:22
Лайшев о причине выпадов Савченко в адрес Тутберидзе: нужно найти крайнего 05:17
Израиль нанес удары ракетами по окрестностям сирийской Эль-Кунейтры 05:11
Немецкий биатлонист раскритиковал поведение президента МОК 04:58
Япония вводит санкции из-за признания Россией ДНР и ЛНР 04:54
Hollywood Unlocked сообщило о смерти королевы Елизаветы II 04:54
Большунов о призовых на ОИ: если была бы цель заработать, не было бы ни одной... 04:38
Германия искала предлог для остановки «Северного потока — 2» 04:28
В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке 04:20
Туктамышева рассказала о своих чувствах после пропуска ОИ 04:16

В Грузии заявили о символичности санкций США из-за ДНР и ЛНР

Президент Грузии Зурабишвили: санкции США из-за ДНР и ЛНР скорее символичны, чем серьезны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lucas Jackson/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что введенные лидером США Джо Байденом санкции в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик являются больше символичными, нежели сильными, передает ТАСС.

«Я не думаю, чтобы американские инвесторы прибыли в эти регионы (ДНР и ЛНР — прим. ТАСС) и стали заниматься определенной деятельностью», — сказала она.

При этом Зурабишвили не ответила на вопрос, присоединится ли Грузия к санкциям. Она отметила, что еще не консультировалась по этому поводу с правительством, но считает, что Грузия должна быть солидарна с введением ограничений.

Ранее грузинский президент осудила в Twitter решение России о признании ДНР и ЛНР. По ее мнению, происходит повторение «сценария 2008 года», когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Зурабишвили назвала те события «оккупацией».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о намерении ввести против России санкции.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть