В Грузии заявили о символичности санкций США из-за ДНР и ЛНР

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что введенные лидером США Джо Байденом санкции в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик являются больше символичными, нежели сильными, передает ТАСС.

«Я не думаю, чтобы американские инвесторы прибыли в эти регионы (ДНР и ЛНР — прим. ТАСС) и стали заниматься определенной деятельностью», — сказала она.

При этом Зурабишвили не ответила на вопрос, присоединится ли Грузия к санкциям. Она отметила, что еще не консультировалась по этому поводу с правительством, но считает, что Грузия должна быть солидарна с введением ограничений.

Ранее грузинский президент осудила в Twitter решение России о признании ДНР и ЛНР. По ее мнению, происходит повторение «сценария 2008 года», когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Зурабишвили назвала те события «оккупацией».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о намерении ввести против России санкции.