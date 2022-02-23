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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Австрии заявили, что «точка невозврата» по Донбассу еще не пройдена

Глава МИД Австрии Шалленберг: последнее слово по Донбассу еще не сказано

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Lisi Niesner/Reuters

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что «точка невозврата» на дипломатическом пути в решении кризисной ситуации по Донбассу еще не пройдена. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я глубоко убежден, что последнее слово в дипломатии еще не сказано. «Точка невозврата» не пройдена», — написал он.

Шалленберг предложил задействовать «общий инструмент в лице ОБСЕ». Он также подчеркнул, что Россия, признав независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «сознательно выбрала неправильный путь».

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Это произошло после роста напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации мирного населения. После этого Путин собрал Совет безопасности РФ и предложил рассмотреть этот вопрос. На заседании все присутствующие высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

В этот же день Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о намерении ввести против России санкции.

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