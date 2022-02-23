Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Гребенкина: мне бы хотелось, чтобы Валиева была отомщена 00:43
Путин поздравил россиян с 23 февраля и назвал важнейшую государственную задачу 00:41
Путин заявил о непростой международной ситуации и опасной активности НАТО 00:41
Зеленский объявил налоговые каникулы 00:31
Большунов дал совет отечественным биатлонистам 00:29
В ФИФА прокомментировали информацию о возможном переносе матча Россия-Польша 00:20
Байден заявил о решении перебросить военных в Прибалтику из других стран... 00:17
ЦСКА попал под санкции Минфина США 00:14
Минфин США перечислил попавших под антироссийские санкции 00:03
Боррель удалил твит о запрете на шоппинг в Милане... 22.02.2022, 23:57

Зеленский заявил, что готов положить конец войне

Зеленский готов положить конец войне путем двусторонних переговоров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Офис Президента Украины/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к согражданам, что готов положить конец войне с Донбассом.

«Я готов положить конец войне путем двусторонних переговоров и с участием других лидеров», — подчеркнул он.

При этом он обвинил Россию в выходе из Минских соглашений, потому что Москва заявляла, что они не имели альтернативы.

Ранее Зеленский заверил сограждан, что Украина никому не отдаст свои территории.

Он выступил в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, которые, отметил он, входят в международно-признанные границы Украины. Киев остается верен мирному дипломатическому пути разрешения вооруженного конфликта в Донбассе «и будет идти им и только им», подчеркнул украинский президент.

До этого, выступая после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИДа относительно вопроса разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По его утверждению, Украина «не в первый раз призывает Россию решать вопрос деэскалации путем диалога за столом переговоров».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть