Зеленский заявил, что готов положить конец войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к согражданам, что готов положить конец войне с Донбассом.

«Я готов положить конец войне путем двусторонних переговоров и с участием других лидеров», — подчеркнул он.

При этом он обвинил Россию в выходе из Минских соглашений, потому что Москва заявляла, что они не имели альтернативы.

Ранее Зеленский заверил сограждан, что Украина никому не отдаст свои территории.

Он выступил в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, которые, отметил он, входят в международно-признанные границы Украины. Киев остается верен мирному дипломатическому пути разрешения вооруженного конфликта в Донбассе «и будет идти им и только им», подчеркнул украинский президент.

До этого, выступая после переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИДа относительно вопроса разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По его утверждению, Украина «не в первый раз призывает Россию решать вопрос деэскалации путем диалога за столом переговоров».