Байден встретился с главой МИД Украины Кулебой

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в сообщении.

По словам Байдена, США продолжат предоставлять поддержку Украине в сферах безопасности и экономики.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.

Байден отметил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможных санкциях месяц назад. Объявление о независимости ДНР и ЛНР стало поводом для их введения, добавил он.

В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования, подчеркнул он.