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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден заявил, что США направят военную помощь странам Прибалтики

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Ted S. Warren/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон усилит свое военное присутствие в Европе для защиты стран Прибалтики. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Украины, передает телеканал CNN.

«Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что у США нет намерений воевать с Россией, и назвал эти шаги оборонительными.

По его словам, речь президента России Владимира Путина свидетельствовала об отсутствии интереса вести диалог о европейской безопасности. Он отметил, что США и их союзники все еще открыты для дипломатии, чтобы не допустить худшего сценария развития конфликта.

В этом же выступлении Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину, когда признала Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Россия не собирается останавливаться и планирует напасть на Киев, используя авиацию, артиллерию и ракеты.

Байден заявил, что признав территории ЛНР и ДНР в «более широких границах», президент России Владимир Путин создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. «Это начало вторжения России на Украину», — заявил Байден.

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