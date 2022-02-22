Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Шольц ответил на вопрос о запуске «Северного потока-2» 23:17
Кристина Резцова: Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали 23:11
Байден заявил, что США направят военную помощь странам Прибалтики 23:03
Байден объявил о новых санкциях против России 22:59
Слуцкая рассказала о допинге у Валиевой 22:47
Байден: Россия «отрезала от Украины большой кусок» 22:41
Большунов о планах после возвращения в Россию: я сразу к Путину 22:27
В Минздраве рассказали об осложнениях после «омикрона» 22:23
В турагентствах России фиксируют спад продаж зарубежных туров 22:13
Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала... 22:08

Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Главы МИД G7 резко осудили признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

«В ходе разговора министры резко осудили признание Россией неподконтрольных правительству Украины районов в Донецке и Луганске и решение ввести в эти районы российские войска», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против России.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Россия стремится отправить международное сообщество обратно во времена империй, что угрожает всему международному сообществу.

По ее словам, Белый дом в ближайшие часы введет «существенные дополнительные санкции» в отношении РФ из-за признания ДНР и ЛНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть