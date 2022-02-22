МИД: Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Россия с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованного на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел ДНР Никонорову и министра иностранных дел ЛНР Дейнего по случаю признания этих государств и установления дипломатических отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.