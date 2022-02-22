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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин ответил на вопрос об отправке российских войск в Донбасс

Президент Путин заявил, что не объявлял об отправке войск в Донбасс прямо сейчас

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube, указал на то, что не объявлял о скорой отправке российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь», — сказал он.

При этом глава государства акцентировал внимание на том, что в настоящее время предсказывать какое-либо конкретное развитие событий невозможно. Путин отметил, что добро должно иметь возможность себя защищать. Также президент заявил о необходимости демилитаризовать Украину. Он добавил, что ситуация на Украине часто обостряется спонтанно и переговоры между Украиной республиками Донбасса невозможны.

Ранее Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Решение поддержали 153 сенатора. Документ вступает в силу с момента его принятия.

В ходе заседания слово взял замглавы Минобороны Николай Панков. Он заявил, что Украина на сегодняшний день по сути уже ведет в Донбассе силовые действия.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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