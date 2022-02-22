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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Россия эвакуирует дипломатов с Украины

МИД: Россия эвакуирует персонал диппредставительств на Украине в ближайшее время

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины, следует из заявления министерства иностранных дел РФ.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям. Российским дипломатам не раз поступали угрозы расправы, а их автомобили поджигали. При этом власти Украины, как подчеркнули в МИД, не обращали внимание на происходящее.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Министерству обороны России обеспечить безопасность Донбасса.

Ранее Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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