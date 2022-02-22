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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин прокомментировал будущее Минских соглашений

Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует после признания ЛНР и ДНР

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Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Минских соглашений больше не существует после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

По его словам, Россия на протяжении почти 8 лет занималась Минскими договоренностями и была заинтересована в их реализации. Глава государства подчеркнул, что добиться компромисса по Минским соглашениям было непросто, однако он был найден и это было реальным движение к урегулированию конфликта мирным путем.

«Мы не просто семь, почти восемь лет этим занимались, мы были - когда я говорю «мы», имею ввиду Россию, ну и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому, хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер», — сказал он.

При этом, как заявил Путин, киевские власти сделали все для того, чтобы свести Минские договоренности к нулю. Президент отметил, что они «были убиты» задолго до того, как Москва приняла решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Признание республик Донбасса, по его словам, было продиктовано тем, что Киев публично заявлял о нежелании выполнять Минские соглашения.

Первые Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые Минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.

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