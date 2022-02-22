В США пообещали России дополнительные санкции

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Замгоссекретаря США Шерман: РФ хочет вернуть мир назад в эпоху империй

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Global Look Press

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Россия стремится отправить международное сообщество обратно во времена империй, что угрожает всему международному сообществу, сообщает ТАСС.

«РФ явно хочет вернуть мир назад в эпоху империй, когда правила международного порядка определялись орудиями и сталью, а не гражданами, свободно реализующими свои демократические права выбирать собственных лидеров, собственные альянсы и собственное будущее. Речь идет об угрозе не только европейской безопасности, но и безопасности людей во всем мире», — сказала Шерман.

По ее словам, Белый дом в ближайшие часы введет «существенные дополнительные санкции» в отношении РФ из-за признания ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом считает признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

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