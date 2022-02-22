Эрдоган прервал африканское турне из-за эскалации между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вернуться на родину из-за эскалации между Россией и Украиной, сообщает CNN Türk со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Глава государства досрочно завершил турне по Африке, отложив визит в Гвинею-Бисау.

«Президент примет участие в саммите глав стран НАТО, который пройдет завтра в онлайн-режиме», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в интервью журналистам, находясь на борту самолета, следующего из Демократической Республики Конго в Сенегал.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.