В США призвали Байдена разработать план на случай бегства Зеленского

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал администрацию Джо Байдена подготовить план поддержки и способы взаимодействия с правительством Украины в случае, если российские войска свергнут президента Владимира Зеленского, сообщает издание Axios.

По мнению политика, дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины может перейти к «вторжению» на территорию страны российских войск, что, в свою очередь, может привести к вынужденному бегству правительства президента Владимира Зеленского из Киева.

Он сравнил свое предложение с системой, которая была использована во время Второй мировой войны, когда официальные лица из Польши, Норвегии, Бельгии и других оккупированных стран поддерживали дипломатические отношения с союзниками из Лондона.

В качестве города-убежища предполагаемого правительства Украины в изгнании политик предложил Лондон, Варшаву, или другую столицу дружественно настроенной страны.

О'Брайен заявил, что Белый дом должен предпринять действия для сохранения места Украины в международных институтах и ​​доступа к украинским активам и дипломатическим объектам. Финансирование правительства в изгнании должно осуществляться иностранными силами, в том числе Европейского Союза.

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