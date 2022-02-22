Джонсон предупредил о «неизбежных санкциях» против РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе выступления в Палате общин, что нельзя накладывать санкции против России, опираясь лишь на национальность. Трансляцию ведет газета The Telegraph на YouTube.

«Мы не должны позволить нашему возмущению, нашей ярости от того, что произошло на Украине, вылиться в русофобию. Я не хочу, чтобы мы дискредитировали россиян только по причине их национальности», — сказал премьер.

По его словам, в отношении России с высокой долей вероятности будут введены новые санкции.

«Неизбежно будут новые санкции, неизбежно, что (президент России) Владимир Путин продолжит свое грубое нарушение международного права», — подытожил Джонсон.

Ранее британский премьер объявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенбергов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.