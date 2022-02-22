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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД Британии выразил протест послу России из-за признания ДНР и ЛНР

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о том, что Лондон выразил официальный протест послу РФ Андрею Келину.

Британия потребовала от России объяснений в связи с признанием Россией территорий ДНР и ЛНР, а также с перемещением военных сил на территорию Украины.

В ведомстве подчеркнули, что действия России нарушают международное право, и призвали Москву «незамедлительно вывести все войска» с Донбасса. Британия подтверждает свою «непоколебимую приверженность» суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.

«Мы ясно дали понять послу России, что, в случае невывода войск, РФ заплатит цену за свои действия посредством дальнейших санкций», — отметил МИД Великобритании.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенбергов.

В Евросоюзе уже поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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