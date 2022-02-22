Замглавы МИД РФ заявил, что Москва не боится никаких санкций

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не боится санкций, в том числе по «Северному потоку — 2», которые могут последовать в связи с признанием ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Москва ничего не боится», — сказал он.

По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает введение санкций в отношении почти 350 россиян в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, решение по первому пакету санкций ЕС примет в течение 22 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Парламенты республик также ратифицировали договоры.