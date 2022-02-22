Верховная рада призвала отключить Россию от SWIFT

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук зачитал в парламенте проект обращения, согласно которому территории ДНР и ЛНР остаются частью страны. Трансляция заседания парламента проходит в Facebook.

Он заявил, что Украина продолжает настаивать на политико-дипломатическом пути решения конфликта в Донбассе. Однако подчеркивается, что регион является «неотъемлемой частью» страны.

Кроме того, спикер Рады призвал другие страны и организации не признавать независимость «незаконных самопровозглашенных образований» на территории Донбасса, а также не совершать любых действий, которые могут трактоваться таким образом.

Также в обращении отмечено, что Рада требует введения «жестких, секторальных, финансовых и персональных санкций против РФ и ее руководства» для предотвращения агрессии против Украины и остановки эскалации в Европе.

»Верховная рада призывает ввести <...> санкции <...>, включая заморозку запуска «Северного потока — 2», отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора», », — прочитал Стефанчук.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территориях.

На сайте Министерства иностранных дел России опубликовано заявление, в котором другие страны призывают признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.