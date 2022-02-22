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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Совфеде заявили, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами

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Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в ходе дискуссий в Совете Федерации заявила, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами, сообщает РИА «Новости».

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», — пояснила Афанасьева.

Ранее в США раскрыли, какие санкции ЕС могут быть наложены на Россию из-за признания ДНР и ЛНР.

Ссылаясь на высокопоставленного дипломата из ЕС, кроме запрета на покупку полезных ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР, агентство Bloomberg предполагает, что санкции будут введены против ограниченного списка физических и юридических лиц.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Министерству обороны России обеспечить безопасность Донбасса.

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