В Совфеде заявили, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в ходе дискуссий в Совете Федерации заявила, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет с пакетами, сообщает РИА «Новости».

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», — пояснила Афанасьева.

Ранее в США раскрыли, какие санкции ЕС могут быть наложены на Россию из-за признания ДНР и ЛНР.

Ссылаясь на высокопоставленного дипломата из ЕС, кроме запрета на покупку полезных ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР, агентство Bloomberg предполагает, что санкции будут введены против ограниченного списка физических и юридических лиц.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Министерству обороны России обеспечить безопасность Донбасса.