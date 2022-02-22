Песков объяснил формат трансляции заседания Совбеза по признанию ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о прошедшем заседании Совета безопасности.

Он пояснил, что заседание не показывалось в прямом эфире, поэтому не было соответствующей плашки. Его провели в обед, однако показали вечером, при этом многие моменты, по словам Пескова, не были включены.

Кроме того, представитель Кремля назвал «внутренним вопросом» решение не показывать выступление генпрокурора Игоря Краснова, однако оставить оговорку директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Также Песков уточнил хронологию принятия решения о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, сначала состоялось заседание Совбеза, затем президент России работал над текстом документа, после чего записал обращение к россиянам.

«Пока шел эфир, было подписание. К моменту окончания эфира подоспели кадры подписания и были показаны. Они были записаны глубоко вечером», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.