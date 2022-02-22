В Кремле уточнили, какие границы ДНР и ЛНР признает Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие границы Донецкой и Луганской народных республик признает Москва.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — подчеркнул представитель Кремля.

По его, речь идет о том моменте, когда республики провозгласили себя.

На вопрос о том, направились ли российские миротворцы в Донбасс, Песков ответил, что ему ничего об этом неизвестно.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.