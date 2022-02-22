В МИД заявили, что Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР

Россия призывает другие страны признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Россия призывает другие государства последовать ее примеру», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что признание республик Донбасса было вынужденным и единственным верным решением в условиях угроз со стороны киевского режима. Оно позволит гарантировать право местных жителей на мирную жизнь, защитить их законные права и интересы.

«Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права...» — говорится в сообщении МИД РФ.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

22 февраля руководства ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.