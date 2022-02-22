Нагорный Карабах поприветствовал решение Путина признать ДНР и ЛНР

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) поприветствовала решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава НКР Араик Арутюнян, передает Sputnik Армения.

Лидер НКР напомнил, что право на самоопределение и собственное государство – неотъемлемое право каждого народа по международному праву.

«Мы убеждены, что Республика Арцах, которая имеет необходимые и бесспорные исторические, политические, правовые и моральные основания, заслужила международное признание своего суверенного государства. Поздравляем народ Донбасса с этим историческим событием», — сказал Аратюнян. Он также выразил надежду, что в ДНР и ЛНР снова будет установлен прочный мир.

Ранее депутат итальянского парламента от партии «Лига Севера» Вито Коменчини заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) — следствие провала минских соглашений и игнорирования западных стран стремления Донбасса к автономии.