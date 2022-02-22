В Госдуме считают, что россияне не почувствуют эффекта от санкций за признание ЛНР и ДНР

Признание Россией ЛНР и ДНР не окажет существенного влияния на российскую экономику и качество жизни россиян, считает заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Посмотрим, какое решение западные правительства примут в отношении санкционного давления. Но даже беглый взгляд на санкционные меры, которые может принять Запад, позволяет предполагать, что ничего страшного, сверхъестественного и катастрофического для российской экономики и качества жизни российского гражданина сегодня произойти не может», — отметил депутат.

По его словам, при тех золотовалютных резервах, которые существуют в России на сегодняшний день, «ничего не произойдет».

Президент России Владимир Путин накануне принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Он вместе с главами республик также подписал договоры о дружбе.

Президент США Джо Байден в ответ на это решение подписал указ о санкциях.