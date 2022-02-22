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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Австралии назвал «чушью» миротворчество России в ДНР и ЛНР

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Marcos Brindicci/Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал «чушью» заявления о миротворческих действиях России в Донбассе вооруженными силами после признания ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ABC News.

«Предположения о том, что они [российские войска] поддерживают мир — это чушь. Они вошли на суверенную территорию Украины», — отметил австралийский лидер. Он добавил, что после признания ДНР и ЛНР настало время ввести «сильные и жесткие» санкции против Москвы. Кроме того, правительство Моррисона обсуждает вопрос виз для украинцев, которым, возможно, придется покинуть свою страну из-за «вторжения» России.

Накануне президент России Владимир Путин вслед за указом о признании ДНР и ЛНР поручении Министерству обороны России обеспечить поддержание мира на территории республик.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную военную помощь в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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